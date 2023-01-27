В Москве арестовали полившего из шланга платформу метро пассажира

В Москве суд арестовал пассажира, полившего из пожарного шланга платформу и поезд в метро

Останкинский суд в Москве арестовал россиянина, который размотал пожарный шланг на одной из станций московского метро и принялся поливать платформу. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пассажиру назначен административный арест сроком на 10 суток по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Ранее появилось видео, на котором видно, как пошатывающийся мужчина вскрывает предназначенный для экстренных случаев шкаф, извлекает шланг и начинает поливать платформу метро. В какой-то момент под струю попадает и прибывший на станцию электропоезд, который мужчина помыл вслед за платформой.

Вскоре после случившегося хулигана задержали. Он не смог объяснить полицейским причину своего поступка.