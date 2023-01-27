Баку обвинил Тегеран в бездействии в вопросе безопасности дипломатов

МИД Азербайджана заявил, что предупреждал Иран об угрозах посольству страны

МИД Азербайджана обвинил Иран в бездействии в вопросе безопасности дипломатов. В ведомстве утверждают, что предупреждали Тегеран о поступающих посольству угрозах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что решительно осуждают произошедший в посольстве Азербайджана террористический акт. «Иранская сторона, где находится посольство, должна была выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и безопасности его сотрудников, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях», — отметили в МИД.

По данным министерства, ранее угрозы в адрес азербайджанских дипломатов уже поступали. Но, как считают в ведомстве, Тегеран не уделял безопасности дипмиссии должного внимания.

«Считаем, что недавняя антиазербайджанская кампания в Иране способствовала нападению на дипмиссию», — заявили в МИД.

Также сообщается, что Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана возбудила уголовное дело по факту террористического акта против посольства.

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.