Байден трижды перепутал имя конгрессмена в ходе выступления

Fox: президент США Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа в ходе выступления

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Спрингфилде трижды назвал конгрессмена-демократа из Вирджинии Дона Бейера другим именем. Об этом сообщает Fox News.

В первый раз он обратился к конгрессмену, присутствовавшему на мероприятии, назвав его «Дагом». Затем он нашел Бейера взглядом и поблагодарил за помощь в организации своего визита, повторив имя «Даг».

После этого Байден обратил внимание, что у них с «Дагом» есть нечто общее, указав на то, что они оба «поженились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе».

Ранее Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «[Необходимо] убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы», — сказал он.