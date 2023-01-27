Британка пожаловалась на украинскую беженку

Channel 4: британка Андреа заявила о шоке от отношения беженки с Украины к местным жителям

Жительница английского Бирмингема в интервью телеканалу Channel 4 пожаловалась на отношение украинской беженки к местным жителям.

Женщина по имени Андреа разместила у себя украинку и ее сына. Британки проживает в районе с представителями разных национальностей, и не всегда «принимала во внимание культурные различия». После заселения украинка заявила, что «в этом районе слишком много мусульман».

«Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи», — заявила Андреа.

Кроме того, недовольство украинки вызвало то, что ее сына отправили учиться в школу, где большинство детей были темнокожими и азиатами. В итоге Андреа и ее гостья обоюдно разорвали соглашение о проживании.

Ранее газета Guardian писала, что многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. В подобной ситуации оказались свыше 150 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в Британию по программе спонсорства.