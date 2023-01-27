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18:57, 27 января 2023Россия

В машине сына экс-чиновника Чечни нашли миллионы рублей, вещества и бойца MMA

В машине сына экс-чиновника из Чечни нашли 13 миллионов рублей и неизвестные капсулы

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Полицейские нашли в машине сына бывшего чиновника из Чечни 13 миллионов рублей и медицинские капсулы с неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Кроме того, на пассажирском сиденье в этот момент оказался известный боец MMA.

Как пишет Baza, 26 января полицейские остановили автомобиль 23-летнего мужчины на Дмитровском шоссе в Москве. Водитель не смог ответить на вопрос о наличии запрещенных веществ и занервничал, после чего инспекторы решили осмотреть его машину. Внутри они обнаружили сверток с блистерами и капсулами и 13 миллионов рублей наличными. На пассажирском сиденье был известный боец ММА — серебряный призер чемпионата России по этому виду единоборств. У него при себе оказалось удостоверение лейтенанта юстиции.

По данным Baza, ранее сын бывшего чиновника был судим за кражу. В свою очередь, его отец, до 2015 года возглавлявший один из районов Чечни, якобы назначал на посты своих родственников, а также связывал со своим именем все положительные изменения в муниципалитете, чем, по информации канала, разозлил главу республики Рамзана Кадырова. В результате чиновник, как утверждается в публикации, лишился занимаемой должности.

В октябре 2022 года в Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Позже парламентарий заявил, что ситуация произошла из-за невнимательности кассира АЗС, которая не сообщила ему о проблемах с оплатой.

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Сергей Истомин
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