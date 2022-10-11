Внук Зюганова прокомментировал данные о своем задержании

Внук Зюганова заявил, что из него сделали преступника в ситуации с неоплаченным бензином

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов прокомментировал данные о своем задержании из-за неоплаченного бензина на заправке. Об этом он рассказал в беседе с RTVI.

По его словам, ситуация произошла из-за невнимательности кассира АЗС — сотрудница не сообщила клиенту о проблемах с оплатой и отпустила его. Спустя некоторое время депутата проинформировали о заявлении в полицию.

«Приехал туда, а там полицейские сидят и ржут. Спрашивают — с этой заправки? Я говорю: "Да". Они мне в ответ: "Да они нас достали — то у них оплата не проходит, то еще что-то, а люди страдают"», — поделился Зюганов и добавил, что СМИ из него в итоге сделали «самого известного преступника».

11 октября издание Baza сообщило, что внука Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив топливо. Инцидент произошел еще 24 сентября: утверждалось, что депутат заправил свой автомобиль Infinity, а в процессе оплаты якобы слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись совершения трансакции. Работники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.

Лидер КПРФ назвал эту информацию глупостью и отказался ее комментировать. В Мосгордуме предположили, что сведения о задержании Зюганова являются тщательно спланированной провокацией.