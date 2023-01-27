Назван признак скорого развода

Коуч Фрэй счел признаком скорого развода нежелание партнера признать недовольство другого

Американский коуч по отношениям Мэтью Фрэй назвал признаком скорого развода нежелание одного из супругов признавать недовольство другого. Об этом он рассказал в беседе с Metro.

В пример Фрай приводит себя самого: в свое время жена много раз просила его не оставлять тарелки у раковины, а он это игнорировал. В итоге это стало причиной их расставания. С тех пор он стал экспертом по отношениям и написал книгу о разводах. По словам Фрэя, даже банальные ежедневные мелочи, накапливаясь годами, могут медленно подрывать доверие и любовь между партнерами.

Эксперт вспоминает, что когда его бывшая жена видела оставленные тарелки, она думала, что муж к ней равнодушен. «Она поняла, что я всегда буду ставить себя, свои желания и эмоции на первое место. Когда кто-то жалуется на тарелку у раковины, а партнер говорит, что это неважно — это обесценивание того, что важно человеку. Это либо эгоизм, либо беспечность», — считает он.

Ранее актриса Дрю Бэрримор призналась, что общение с бывшими мужьями делает ее счастливой. Она рассказала, что любит общаться с бывшими и вспоминать их добрым словом как в повседневной жизни, так и в ток-шоу.