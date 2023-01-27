Назван признак скорого развода
Американский коуч по отношениям Мэтью Фрэй назвал признаком скорого развода нежелание одного из супругов признавать недовольство другого. Об этом он рассказал в беседе с Metro.
В пример Фрай приводит себя самого: в свое время жена много раз просила его не оставлять тарелки у раковины, а он это игнорировал. В итоге это стало причиной их расставания. С тех пор он стал экспертом по отношениям и написал книгу о разводах. По словам Фрэя, даже банальные ежедневные мелочи, накапливаясь годами, могут медленно подрывать доверие и любовь между партнерами.
Эксперт вспоминает, что когда его бывшая жена видела оставленные тарелки, она думала, что муж к ней равнодушен. «Она поняла, что я всегда буду ставить себя, свои желания и эмоции на первое место. Когда кто-то жалуется на тарелку у раковины, а партнер говорит, что это неважно — это обесценивание того, что важно человеку. Это либо эгоизм, либо беспечность», — считает он.
Ранее актриса Дрю Бэрримор призналась, что общение с бывшими мужьями делает ее счастливой. Она рассказала, что любит общаться с бывшими и вспоминать их добрым словом как в повседневной жизни, так и в ток-шоу.