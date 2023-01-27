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13:26, 27 января 2023Силовые структуры

Водителя грузовика осудили за смертельную аварию с актрисами российского театра

На Урале водителя грузовика осудили на 3 года за смертельное ДТП с актрисами театра кукол

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Верхотурский районный суд Свердловской области приговорил к трем годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении общего режима.

По данным ведомства, вечером 1 октября 2022 года фигурант ехал на грузовике по трассе Серов — Екатеринбург между 288-289 километром. Он отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В нем находились актеры Краснотурьинского театра кукол, которые возвращались с гастролей. Две сотрудницы скончались, еще один мужчина получил тяжкий вред здоровью.

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Екатерина Власова
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