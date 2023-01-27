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03:07, 27 января 2023Мир

Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в период ВОВ

Борис Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в период ВОВ

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил, что русский и украинский народы понесли огромные потери в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Своим замечанием он поделился в интервью телеканалу «Рада», передает ТАСС.

В ходе беседы украинская журналистка допустила сравнение россиян с нацистами, на что британский политик призвал «быть очень аккуратными с такими сравнениями».

«Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы во время Великой Отечественной войны, чтобы победить нацистов», — сказал Джонсон.

В интервью телеканалу он также заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался». Он заявил, что санкции против России стоило вводить еще в 2014 году. «Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а [президент России Владимир] Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать», — сказал он.

Марина Совина
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