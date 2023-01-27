Samsung откажется от собственных процессоров

Samsung откажется от выпуска флагманов на собственном процессоре Exynos

Компания Samsung откажется от использования собственных процессоров Exynos во флагманских смартфонах. Об этом пишет 9to5Google.

Прошлогодние флагманы Samsung выпускались в двух вариантах: с чипами Qualcomm Snapdragon в США, Южной Корее и других странах, а также с процессорами Exynos от самой Samsung в Европе и Великобритании. По информации источников, новая линейка S23 во всех странах выйдет с чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung Galaxy S23 станет первой флагманской линейкой компании, в которой не используются процессоры Exynos. Предполагается, что в будущем и другие смартфоны компании будут выпускаться лишь на чипах американской компании.

Презентация Samsung Galaxy S23 состоится 1 февраля. В линейку войдут три смартфона: S23, S23 Plus и S23 Ultra. Инсайдеры полагают, что новые устройства станут дороже прошлогодней модели.