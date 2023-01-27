Samsung поднимет цены на свои флагманы

Samsung Galaxy S23 станет дороже прошлогоднего флагмана компании

Компания Samsung планирует поднять цены на смартфоны линейки Galaxy S23. Об этом пишет The Verge со ссылкой на немецкого инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt).

По словам инсайдера, Samsung Galaxy S23 станет дороже прошлогоднего флагмана в некоторых европейских странах. Так, базовая модель Galaxy S23 с накопителем на 128 гигабайт в Испании будет стоить 959 евро (около 72 тысяч рублей), тогда как прошлогодний Galaxy S22 стоил 859 евро (около 65 тысяч рублей). Самая дорогая модель линейки — Galaxy S23 Ultra — будет стоить 1589 евро (120 тысяч рублей). Galaxy S22 Ultra на старте продаж стоил 1459 евро (110 тысяч рублей).

В Чехии новый смартфон Samsung будет стоить еще дороже — от 986 евро. По словам Квандта, цены в разных станах могут отличаться на несколько десятков евро в зависимости от местных законов. Так, в Дании самая дешевая версия S23 подорожает на 175 евро (около 13 тысяч рублей), а S23 Ultra будет дороже на 440 евро (33 тысячи рублей).

При этом, по информации 9to5Google, в США цены не изменятся и Galaxy S23 будет стоить столько же, сколько стоил Galaxy S22 — 800 долларов (55 тысяч рублей) за базовую модель, 1000 долларов (70 тысяч рублей) за S23 Plus и 1200 долларов (83 тысячи рублей) за S23 Ultra.

Презентация новой линейки флагманов Samsung состоится 1 февраля. По информации источников, смартфон получит от восьми гигабайт оперативной памяти и процессор Snapdragon 8 Gen 2.