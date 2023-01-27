Игрок клуба РПЛ рассказал о пропустившей его матч из-за Fan ID бабушке-инвалиде

Игрок «Ростова» Голенков рассказал, что его бабушка не смогла попасть на матч из-за Fan ID

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал об отношении к вступлению в силу закона о паспорте болельщика (Fan ID). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, он негативно влияет на посещаемость матчей. В пример футболист привел свою бабушку-инвалида, передвигающуюся на коляске. Голенков рассказал, что родственница не смогла попасть на игру Российской премьер-лиги (РПЛ), когда его клуб на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов», из-за необходимости оформлять Fan ID.

«Нужно стоять в очереди в МФЦ или на стадионе. Да, получить документ можно перед матчем, но специальные кабинки расположены на улице, а матч был в ноябре, температура минусовая. Получается, из-за какой-то бумажки бабушка не смогла увидеть меня на поле», — сказал Голенков.

Форвард — уроженец Самары. В нынешнем сезоне 23-летний Голенков провел 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую невозможно оформить удаленно.