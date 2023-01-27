В «Ростехе» высказались о «снарядном голоде» России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг данные о снарядном голоде у российских войск

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов опроверг слова о нехватке снарядов в России. Об этом пишет РИА Новости.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — сказал Чемезов в ответ на заявления о «снарядном голоде» России.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что в ходе СВО действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов, включая патроны, танковые снаряды и ракеты. По его словам, по заказу Минобороны в России в несколько раз выросло производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличилось на несколько порядков.

В декабре 2022 года первый первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил о наращивании производства ракет «Искандер». Он добавил, что в 2022 году в десятки раз выросли объемы производства некоторых моделей танков и в десятки и сотни раз — боеприпасов и снарядов.