Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:37, 27 января 2023Наука и техника

В «Ростехе» высказались о «снарядном голоде» России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг данные о снарядном голоде у российских войск

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов опроверг слова о нехватке снарядов в России. Об этом пишет РИА Новости.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — сказал Чемезов в ответ на заявления о «снарядном голоде» России.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что в ходе СВО действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов, включая патроны, танковые снаряды и ракеты. По его словам, по заказу Минобороны в России в несколько раз выросло производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличилось на несколько порядков.

В декабре 2022 года первый первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил о наращивании производства ракет «Искандер». Он добавил, что в 2022 году в десятки раз выросли объемы производства некоторых моделей танков и в десятки и сотни раз — боеприпасов и снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Геннадий Сходненский
Обсудить
Последние новости
Во Франции рассказали о сложности поставки танков Украине
Россияне бросились скупать стройматериалы
Отломившийся кусок катетера попал в сердце еще одного российского младенца
Собчак приняла ванну с красной жидкостью и показала это на видео
Бывшего директора комсомольской набережной осудили за многомиллионную взятку
В Тегеране напали на посольство Азербайджана
Решетова показала лицо без макияжа
Сотрудницы налоговой подрались на работе из-за российского гимна под его звуки
В «Ростехе» высказались о «снарядном голоде» России
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Питтсбург» в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.