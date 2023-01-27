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16:36, 27 января 2023Мир

На Западе назвали предпосылки к стагнации украинского конфликта в будущем

Bloomberg: боевые действия на Украине могут превратиться в бои в стиле Первой мировой
СюжетНаселение России:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Боевые действия на Украине могут превратиться в бои в стиле Первой мировой войны, с постоянным противостоянием артиллерии и неподвижным фронтом в будущем. Предпосылки к стагнации интенсивности украинского конфликта описали американские и европейские военные чиновники в материале агентства Bloomberg.

«Американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически застойными линиями фронта — сценарий, который может оказаться в пользу России с ее большим населением и военной промышленностью», — заключили высокопоставленные офицеры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поставки танков Киеву свидетельствуют о том, что страны Запада не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что страны Запада не скрывают того, что их главная задача — нанести России стратегическое поражение.

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Виктория Кондратьева
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