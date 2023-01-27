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17:31, 27 января 2023Мир

Швейцария объяснила отказ от передачи Украине замороженных средств России

МИД Швейцарии: у страны нет оснований для передачи Украине замороженных средств России

Фото: IMAGO / Maximilian Koch / Globallookpress.com

У Швейцарии нет законодательной базы и легальных правовых оснований для передачи Украине замороженных и арестованных средств России. Об этом заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ, сообщает РИА Новости.

«Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», — объяснила отказ представитель МИД.

В Евросоюзе ранее уже размышляли об изъятии средств России, замороженных на зарубежных счетах, для помощи Украине. Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова отмечала, что блок изучает возможные способы.

Российские активы оказались заморожены в результате санкций против Центрального банка после начала специальной военной операции. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что под ограничения попала почти половина золотовалютных резервов страны — около 300 из 640 миллиардов долларов.

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Виктория Кондратьева
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