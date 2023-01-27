Блогерша раскрыла простой способ сделать волосы более густыми

TikTok-блогерша Шона Тереза: сделать волосы густыми поможет массаж головы

Эксперт по волосам, блогерша Шона Тереза раскрыла способ сделать пряди более густыми в домашних условиях. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, добиться указанного эффекта поможет обычный массаж головы, который она предпочитает делать перед сном, чтобы расслабиться. Так, автор видео посоветовала нежно надавливать кончиками пальцев на кожу, когда голова поднята, а затем повторить те же манипуляции, опустив данную часть тела.

«Это простой метод естественным образом ускорить рост ваших волос, а также увеличить их толщину. Вы стимулируете кровообращение и способствуете доставке питательных веществ, кислорода и крови к волосяным фолликулам», — заявила автор видео.

Ранее в январе британский парикмахер Энни Редман назвал прическу, которая визуально придает объем волосам. Собеседник издания порекомендовал обладательницам тонких прядей присмотреться к стрижке «бокс-боб», которая отличается от стандартного боба длиной, рваными концами и отсутствием многослойности.