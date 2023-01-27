Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:32, 27 января 2023Ценности

Парикмахеры раскрыли распространенную ошибку при мытье головы

Парикмахер Джей Бирмингем: чрезмерное мытье головы приводит к сухости и ломкости волос

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Парикмахер Джей Бирмингем и владелец сети салонов красоты Hare and Bone в Лондоне и Суррее, Англия, Сэм Бернетт раскрыли распространенную ошибку при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам специалистов, если прибегать к данному процессу слишком часто, то это может спровоцировать появление сухости прядей. Они объяснили, что с годами их структура меняется. Данное явление связано с натуральными маслами, которые питают кожу головы. С возрастом они высыхают и пряди становятся кудрявыми и ломкими.

«Чрезмерное мытье волос может привести к тому, что кожа головы лишится натуральных масел. Поэтому ключ к здоровой шевелюре — это увлажнение», — отметил Бирмингем.

В связи с этим стилисты посоветовали потреблять больше обычной воды и включить в уход косметические средства, направленные на увлажнение волос. «Я бы рекомендовал регулярно отшелушивать кожу головы один или два раза в месяц специальным пилингом, поскольку это может поспособствовать здоровому росту волос», — заключил Бернетт.

Ранее эксперт по сну Макс Стивенс назвал опасные последствия сна с мокрыми волосами. По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Турист гулял по Таиланду и внезапно провалился под землю
Россиян предупредили о смертельной опасности работы на удаленке
Названы возможные последствия для Европы после акций с сожжением Корана
В российском регионе чиновники оставили жильцов замерзать в аварийном доме
Парикмахеры раскрыли распространенную ошибку при мытье головы
Белый дом не увидел признаков завершения конфликта на Украине
Российский офицер объяснил неудачу ВСУ в попытке форсировать Днепр
Поджегшего релейный шкаф на железнодорожных путях россиянина арестовали
Доктор Мясников предложил любителям «кротовухи» отправиться к психиатру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.