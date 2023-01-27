Парикмахеры раскрыли распространенную ошибку при мытье головы

Парикмахер Джей Бирмингем: чрезмерное мытье головы приводит к сухости и ломкости волос

Парикмахер Джей Бирмингем и владелец сети салонов красоты Hare and Bone в Лондоне и Суррее, Англия, Сэм Бернетт раскрыли распространенную ошибку при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам специалистов, если прибегать к данному процессу слишком часто, то это может спровоцировать появление сухости прядей. Они объяснили, что с годами их структура меняется. Данное явление связано с натуральными маслами, которые питают кожу головы. С возрастом они высыхают и пряди становятся кудрявыми и ломкими.

«Чрезмерное мытье волос может привести к тому, что кожа головы лишится натуральных масел. Поэтому ключ к здоровой шевелюре — это увлажнение», — отметил Бирмингем.

В связи с этим стилисты посоветовали потреблять больше обычной воды и включить в уход косметические средства, направленные на увлажнение волос. «Я бы рекомендовал регулярно отшелушивать кожу головы один или два раза в месяц специальным пилингом, поскольку это может поспособствовать здоровому росту волос», — заключил Бернетт.

Ранее эксперт по сну Макс Стивенс назвал опасные последствия сна с мокрыми волосами. По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение.