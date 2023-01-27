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14:02, 27 января 2023Силовые структуры

В Херсонской области местный житель зарезал знакомого и покончил с собой

Под Херсоном мужчина зарезал знакомого, признался во всем супруге и покончил с собой

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Херсонской области раскрыли убийство 54-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Херсонской области.

По данным ведомства, 20 января в селе Раденск около железной дороги нашли тело потерпевшего. Правоохранители выяснили, что в ночь на 20 января 53-летний мужчина во дворе своего дома зарезал знакомого, выкинул его телефон и сжег одежду. Затем он вывез тело на машине и оставил.

22 января фигурант признался во всем супруге и на следующий день покончил с собой.

Ранее стало известно, что полицейские нашли под Херсоном тайник с боеприпасами и 1,2 килограмма тротила.

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Екатерина Власова
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