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05:30, 27 января 2023Забота о себе

Женщина неожиданно отреагировала на секс мужа с ее подругой

Секс-коуч посоветовала женщине, возбужденной неверностью мужа, изучить свои фетиши

Фото: Shutterstock

Секс-коуч Афина Валентайн посоветовала женщине, которую возбудила неверность мужа, глубже изучить свою страсть к вуайеризму. Об этом она написала в своей колонке для журнала Slate.

В своем письме Валентайн женщина рассказала, что неожиданно отреагировала, когда проснулась и услышала стоны подруги из соседней комнаты. «Я слушала и не двигалась, поняв, что меня это заводит», — вспоминает она. По ее словам, до этого случая она почти потеряла интерес к мужу, зато теперь их интимная жизнь возобновилась и заиграла новыми красками. «Я ничего не говорила ни ему, ни подруге, с которой я, кстати, работаю. Думаю, надо сказать ему, а ей ничего не говорить», — утверждает женщина.

В своем ответе Валентайн поблагодарила ее за открытое признание своих сексуальных фантазий. Она отметила, что вуайеризм — распространенный сексуальный фетиш, однако нужно осознавать, где именно проходит граница дозволенного. «Безопасно утоляя страсть к вуайеризму, вы можете смотреть такое порно или сыграть в соответствующую ролевую игру. Другое дело, если человек не давал согласие на подглядывание. Это вам кажется возбуждающей мысль, что муж занимается сексом с кем-то еще. А как отреагирует другая женщина, если узнает, что кто-то без ее ведома все слушал?» — объяснила секс-коуч.

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Валентайн порекомендовала женщине решить, чего она хочет от мужа — оправданий или согласия на эксперименты с подслушиванием. «Может быть, стоит договориться о дополнительных правилах? Например, не спать с вашими коллегами? Если вы выставите границы, меньше шансов, что он переспит с вашей подругой, и проще избежать неловкости», — заключила Валентайн.

Ранее в колонке для Slate секс-коуч Рич Юзвяк дал совет почти не умеющей испытывать оргазм без порно женщине. Он порекомендовал ей заниматься медитацией.

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Александра Лисица
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