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13:17, 27 января 2023Мир

Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины

Британский полковник Кемп предрек успех армии России в столкновениях на востоке Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России добьется успеха в боевых столкновениях на востоке Украины. Такое развитие ситуации предрек полковник британской армии Ричард Кемп, его слова передает РИА Новости.

Военный отметил, что страны Запада смотрят на текущий конфликт со стороны генштаба Украины и игнорируют позицию России. По его словам, такой подход ведет к искажению картины происходящего.

«А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину. И весьма успешны в этом, к сожалению. Они выбивают украинцев артиллерией, продвигаются медленно и долго, но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины», — высказался Кемп.

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Виктория Кондратьева
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