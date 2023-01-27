Москва стала последней среди городов с подорожавшим жильем

«ЦИАН.Аналитиа»: Москва заняла 37-е место среди городов с подорожавшей «вторичкой»

Москва оказалась на последнем месте в рейтинге из 37 крупных городов России, где за 2022 год подорожало вторичное жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты проанализировали динамику изменения цен в городах с населением от 500 тысяч человек. Москва стала последней, так как к концу января 2023 года за год показатель существенно не изменился — квадратный метр обойдется в 304,9 тысячи рублей. В среднем в крупных городах квадратный метр обойдется в 105,3 тысячи рублей — на 9,8 процента больше, чем в 2022 году.

Первое место в списке заняла Махачкала, где квадратный метр за год подорожал на 33 процента. Второе место занял Челябинск с динамикой в 21,6 процента. Топ-3 списка замкнул Саратов, где вторичное жилье прибавило в стоимости 21,5 процента. Ниже в списке расположились Кемерово и Ставрополь — квадратный метр подорожал на 20,4 процента и на 19,9 процента соответственно.

Ранее эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка» пришли к выводу, что по итогам 2022 года спрос на приобретение недвижимости в ипотеку в Москве упал на 21,34 процента относительно аналогичного результата за 2021 год.