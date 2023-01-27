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10:03, 27 января 2023Экономика

Назван российский регион-аутсайдер по доходам

АКРА назвало Липецкую область регионом-аутсайдером по доходам в 2022 году

Фото: Shutterstock

Наибольший спад доходов по итогам 2022 года зафиксирован в Липецкой области — снижение составило 18 процентов, пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.

Также среди аутсайдеров названа Белгородская область (спад на 13 процентов). Наибольший прирост совокупных доходов среди всех российских регионов зафиксирован в нефтегазовых субъектах — Сахалинской области (плюс 57 процентов) и Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 40 процентов).

Совокупные доходы Санкт-Петербурга взлетели за год на 38 процентов. Москвы и Московской области не оказалось в списках лидеров и аутсайдеров.

Регионам следует сосредоточиться на развитии своих экономик, а не полностью полагаться на дотации от Москвы, заявил в декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов. По его мнению, властям следует поработать над тем, чтобы в регионах «бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели, а не просто — давайте что-нибудь откусим от федерации, всем станет хорошо».

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Платон Щукин
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