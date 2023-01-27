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08:59, 27 января 2023Мир

Машина министра обороны Эстонии насмерть сбила лося

В Эстонии автомобиль министра обороны Певкура столкнулся с лосем, животное погибло

Фото: Demy Becker / Reuters

Автомобиль министра обороны Эстонии Ханно Певкура насмерть сбил лося, никто из пассажиров не пострадал. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В результате столкновения автомобиля и лося пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, видимо, придется списать, но, к счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы», — говорится в сообщении министра.

По словам Певкура, в день аварии он возвращался с учений военизированного ополчения «Кайтселиит».

Накануне сообщалось, что Эстония проведет внеочередные военные учения «Шип», в которых поучаствуют 830 бойцов территориальной обороны. Как отмечается, подразделения отработают гибкий формат организации сборов, выполнение боевых задач и сохранение боевой готовности в течение длительного времени.

Марина Совина
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