Решетова показала лицо без макияжа

Модель Анастасия Решетова сфотографировалась в халате и показала лицо без макияжа

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующие снимки появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость разместила коллаж из ванной комнаты, сфотографировавшись в зеркало в банном халате белого цвета. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с мокрыми волосами и патчами под глазами, при этом на ее лице отсутствует макияж. В описании к изображениям она призналась, что получает удовольствие от ухода за собой.

«Чем старше становишься, тем сильнее любишь и ценишь свою кожу, тело да и здоровье в целом. Никогда не пренебрегаю своими ритуалами красоты», — высказалась Решетова в публикации.

В декабре 2022 года Анастасия Решетова раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. В первую очередь знаменитость посоветовала исключить из ежедневного рациона сахар и сократить углеводы. Помимо этого, манекенщица призвала подписчиц отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз.