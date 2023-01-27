Российская олимпийская чемпионка высказалась о москвичах

Легкоатлетка Светлана Мастеркова заявила, что москвичи ценят время

Российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова рассказала, что москвичи отличаются своим отношением ко времени. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Мастеркову попросили объяснить, чем, по ее мнению, москвичи отличаются от жителей других городов страны. Спортсменка отметила, что жителя столицы можно сразу определить в толпе.

«Москвич ценит время, поэтому его можно увидеть среди толпы идущих людей, он не оглядывается по сторонам, в его голове ритм, без улыбки и сомнений», — заявила Мастеркова.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что москвичи отличаются спокойствием. Баскетболист отметил, что за пределами столицы люди больше интересуются новым и ведут активный образ жизни.