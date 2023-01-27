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14:20, 27 января 2023Забота о себе

Психолог подсказала способ справиться с тревогой

Психолог Марина Гладышева: справиться с чувством тревоги помогут повседневные дела

Фото: Gadiel Lazcano / Unsplash

Справиться с чувством тревоги могут помочь повседневные дела. Такой способ борьбы с неприятным чувством подсказала в беседе с News.ru психолог Марина Гладышева.

Собеседница издания отметила, что с причинами тревоги и тем, что ее провоцирует, может справиться только сам человек. «Если сам человек не может повлиять на события, то как он может улучшить свое состояние? Если может повлиять, то соответственно, почему не влияет?» — задалась вопросом она.

Говоря о том, как лучше справиться с тревожностью, Гладышева посоветовала сфокусироваться на повседневных делах и посмотреть, «что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается». В случаях, когда его состояние внушает человеку сильное беспокойство, психолог рекомендует обратиться за помощью к специалистам.

Ранее психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий.

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Варвара Кошечкина
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