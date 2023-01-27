Во Внукове совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 повредил винт при посадке в московском аэропорту Внуково

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника информагентства, во время посадки оказался поврежден вертолет специального летного отряда «Россия». Предварительно, никто не пострадал.

Telegram-канал Shot пишет, что вертолет при посадке зацепился лопостями и получил повреждения. На место ЧП едут экстренные службы.