Москалькова заявила об обсуждении вопроса обмена ранеными с Украиной
Россия обсудила с Украиной вопрос обмена ранеными в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом по итогам встречи с украинским Уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом заявила его российская коллега Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
«Договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — написала российский омбудсмен.
По ее словам, в этом вопросе ключевое значение имеют решения Минобороны и спецслужб России. Уполномоченная по правам человека в России добавила, что взаимодействие с украинским омбудсменом уже помогло решить вопросы по воссоединению семей, установить пропавших без вести с обоих сторон, а также вернуть домой удерживаемых гражданских лиц.
Ранее Москалькова опровергла данные о достижении договоренностей с Киевом по обмену пленными. Она поясняла, что сейчас обсуждается вопрос о возвращении в Россию тяжелораненых военнослужащих.