Москалькова заявила об обсуждении вопроса обмена ранеными с Украиной

Москалькова заявила, что обсудила с омбудсменом Украины Лубинцом вопросы обмена ранеными

Россия обсудила с Украиной вопрос обмена ранеными в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом по итогам встречи с украинским Уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом заявила его российская коллега Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«Договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — написала российский омбудсмен.

По ее словам, в этом вопросе ключевое значение имеют решения Минобороны и спецслужб России. Уполномоченная по правам человека в России добавила, что взаимодействие с украинским омбудсменом уже помогло решить вопросы по воссоединению семей, установить пропавших без вести с обоих сторон, а также вернуть домой удерживаемых гражданских лиц.

Ранее Москалькова опровергла данные о достижении договоренностей с Киевом по обмену пленными. Она поясняла, что сейчас обсуждается вопрос о возвращении в Россию тяжелораненых военнослужащих.