Москалькова опровергла данные о договоренностях с Киевом по обмену пленными

«Интерфакс»: Москалькова опровергла достижение договоренностей с Киевом по обмену пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла данные о достижении договоренностей с Киевом по обмену пленными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Омбудсмен пояснила, что пока обсуждается вопрос о возвращении в Россию тяжело раненных военнослужащих.

12 января Москалькова отметила, что после встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом увидела готовность к диалогу.

Российский омбудсмен тогда подчеркивала, что нельзя политизировать этот диалог. Москалькова также указывала на появление конкретных результатов по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи.

До этого она сообщила, что не обсуждала с украинским коллегой создание гуманитарного коридора. Москалькова тогда разъяснила, что стратегические вопросы находятся в ведении министерств обороны двух государств.

11 января турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч заявил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим в ходе боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.