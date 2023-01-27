Кремль прокомментировал награждение Путиным бойца из ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что награжденный Путиным Гаспарян из ЧВК «Вагнер» проявил геройство

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Айк Гаспарян, которого наградил президент России Владимир Путин, принимал участие в специальной военной операции, где проявил геройство. Об этом в пятницу, 27 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Речь идет о награждении медалью «За Отвагу», о котором сообщала ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сама церемония прошла 31 декабря 2022 года в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Отмечается, что всего в последний день 2022 года награды за мужество и героизм при исполнении воинского долга из рук президента получили 49 человек.

В тот же день Путин вручил государственную награду — орден Святого Георгия III степени — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину.