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12:17, 27 января 2023Россия

Кремль прокомментировал награждение Путиным бойца из ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что награжденный Путиным Гаспарян из ЧВК «Вагнер» проявил геройство

Фото: РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Айк Гаспарян, которого наградил президент России Владимир Путин, принимал участие в специальной военной операции, где проявил геройство. Об этом в пятницу, 27 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

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Речь идет о награждении медалью «За Отвагу», о котором сообщала ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сама церемония прошла 31 декабря 2022 года в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Отмечается, что всего в последний день 2022 года награды за мужество и героизм при исполнении воинского долга из рук президента получили 49 человек.

В тот же день Путин вручил государственную награду — орден Святого Георгия III степени — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину.

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Никита Абрамов
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