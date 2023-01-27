Захарова отреагировала на нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Захарова заявила, что Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Так отреагировала на происшествие официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — заявила дипломат. Она пообещала, что позже российская сторона даст более развернутый комментарий в отношении этого события.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана неизвестные напали на посольство Азербайджана и начали стрелять из автомата Калашникова. Отмечалось, что при отражении атаки погиб один человек — начальник охраны посольства Орхан Аскеров. Еще один человек был ранен.