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10:16, 27 января 2023Мир

Захарова отреагировала на нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Захарова заявила, что Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Так отреагировала на происшествие официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — заявила дипломат. Она пообещала, что позже российская сторона даст более развернутый комментарий в отношении этого события.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана неизвестные напали на посольство Азербайджана и начали стрелять из автомата Калашникова. Отмечалось, что при отражении атаки погиб один человек — начальник охраны посольства Орхан Аскеров. Еще один человек был ранен.

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Виктория Кондратьева
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