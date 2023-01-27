Премьер Венгрии предрек НАТО большие проблемы в случае успеха России на Украине

Премьер Венгрии Орбан предрек НАТО проблемы при успешном наступлении ВС России на Украине

В случае успешного весеннего наступления российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине НАТО столкнется с серьезными проблемами. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Аmerican Conservative.

«У [Запада] большие, большие проблемы... Если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: посылать ли нам солдат воевать за Украину? Это не то, о чем думает американский народ, но это в голове у растущего числа европейцев, чьи страны будут опустошены, если война распространится», — предрек премьер.

Он заявил, что на Западе заблуждаются с реальной оценкой ситуации на Украине, и рано или поздно это приведет к фактической военной интервенции. «Западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью», — констатировал политик.

Ранее замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украине передали США и их союзники. Ким Е Чжон также заверила, что «союзным империалистическим силам» не удастся ослабить стойкость Российской армии.