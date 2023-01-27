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16:42, 27 января 2023Ценности

Бузова похвасталась сумкой Hermes почти за миллион рублей и была обругана в сети

Певица Ольга Бузова похвасталась сумкой Hermes за 950 тысяч рублей и была обругана в сети

Фото: @buzova86

Российская певица Ольга Бузова похвасталась новой сумкой люксового бренда Hermes почти за миллион рублей и была обругана в соцсетях. Ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала распаковку роскошной обновки. На размещенных кадрах видно, что поп-исполнительница приобрела сумку модели Kelly, которая выполнена из бежевой телячьей кожи в сочетании с кожей крокодила. «Моя новенькая малышка. (...) Сумки и обувь — моя страсть», — подписала пост артистка.

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Бузова не раскрыла стоимость своей покупки, однако известно, что цена аналогичного изделия в черном цвете составляет 13 732 доллара (около 950 тысяч рублей).

Подписчики не оценили сумку телеведущей и подвергли ее критике в комментариях к публикации, набравшей 453 тысячи просмотров. «Это уже антитренд какой-то», «Сумка отстойная», «Ужасная сумка», «Как это все похабно выглядит», «Оля на "Садовод" заглянула», «Выглядит дешево и ужасно», «Барахольщица», «Какой отстой», «Сумка за миллион почти, а на мешочке пятна», «Жуть», — высказывались пользователи сети.

Ранее в январе Бузова также получила в подарок серьги за 1,7 миллиона рублей. Певица разместила в сторис видео, на которых показала, как открывает кожаную коробку с серьгами ювелирного дома Graff из коллекции Classic Butterfly. Изделие, выполненное из белого золота и оформленное бриллиантами общим весом 2,60 карата, доступно к покупке за 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

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Карина Черных
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