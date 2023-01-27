Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж

Стилист Зверева: на распродаже нужно покупать базовые и актуальные в следующем сезоне вещи

Во время распродажи следует обращать внимание на базовые и актуальные в следующем сезоне вещи — это позволит сэкономить и время, и деньги. Правила покупок во время распродаж в беседе с News.ru назвала стилист Юлия Зверева.

Собеседница News.ru призвала делать выбор в пользу вещей «вне времени», упомянув в этой связи классику и базу. В качестве примеров базовых вещей она назвала бежевое пальто и тренч ниже колен, белую рубашку из плотного хлопка прямого кроя, черные или бежевые лодочки, а также белую однотонную футболку.

По словам специалиста, из моды также не выйдет брючный костюм, однако важно при выборе ориентироваться на модели с подходящим покупателю цветом и правильной посадкой. «Обратите внимание на посадку брюк: пусть они будут лучше длинноваты (можно подшить), чем маловаты и собираются складкой в зоне бедер и ягодиц», — отметила стилист.

Хорошей инвестицией Зверева также сочла классические сумки и ремни из натуральной кожи, так как такие вещи долго носятся, а при правильном уходе иногда даже передаются по наследству.

Во время распродаж она также призвала покупать те вещи, которые будут актуальны в следующем сезоне, причем это могут быть как летние, так и зимние вещи. К примеру, на зимней распродаже можно купить пуховик или дубленку, даже если в этом сезоне в них удастся проходить совсем немного.

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