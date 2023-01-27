Россиянин с синдромом Туретта и раком рассказал о невозможности уйти из армии

Офицер с синдромом Туретта и раком рассказал о невозможности уйти из ВС России

Страдающего от синдрома Туретта и имеющего онкологическое заболевание в стадии ремиссии офицера — лейтенанта Олега Фадеева — отказались уволить из рядов Вооруженных сил (ВС) России несмотря на диагнозы. Как он рассказал «Ленте.ру», еще до начала спецоперации (СВО) на Украине он должен был получить категорию «Д», однако синдром Туретта комиссия «не заметила».

Как сообщил военнослужащий, он заключил контракт с ВС России в 2020 году и устроился инженером на одно из предприятий Минобороны, но через год врачи выявили у него лимфому Ходжкина (подтверждающие этот и другие диагнозы документы есть в распоряжение редакции).

Вслед за онкологией врачи диагностировали у лейтенанта еще множество заболеваний, среди которых — синдром Жиля де ла Туретта с моторными и вокальными транзиторными тиками мимической мускулатуры лица, параорбитальных мышц, мышц языка, гортани, а также нодулярный склероз II типа, вторая А стадия с поражением лимфоузлов шеи слева и средостения (в июле 2021 года была большая опухолевая масса), экссудативный перикардит без сердечной недостаточности и другие диагнозы.

По итогам консилиума врачи признали Фадеева негодным к военной службе, но медицинская комиссия Минобороны не согласилась с выводами гражданских коллег и присвоили ему категорию «В», согласно которой лейтенант считался ограниченно годным. Как сообщил «Ленте.ру» военнослужащий, военные врачи не обратили внимания на диагностированный синдром Туретта и не включили его в свидетельство о болезни.

В увольнении из армии по состоянию здоровья Фадееву было отказано. Как ему устно объяснили командиры — в связи с указом президента о частичной мобилизации, который запрещает до окончания этого указа увольнять военнослужащих со всеми категориями годности, кроме «Д».

«Лента.ру» направила запрос в Министерство обороны России с просьбой обратить внимание на ситуацию, в которой оказался офицер.

21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. 28 октября было объявлено о ее завершении. Согласно указу главы государства Владимира Путина, контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.