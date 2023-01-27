Украинский Минкульт настоял на сносе памятника Ватутину в Киеве

Украинский Минкульт настоял на сносе памятника советскому генералу Ватутину в Киеве

Экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины настояла на сносе памятника Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину экспертная комиссия МКИП рекомендовала КГГА (Киевской городской государственной администрации — прим. «Ленты.ру») демонтировать и перенести его», — сказано в заявлении властей.

Кроме того, комиссия дала рекомендацию «признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства». Уточняется, что памятник находится над могилой Ватутина в Мариинском парке Киева. Согласно заявлению, монумент имел охранный статус и раньше, его взяли на учет приказом Главного управления охраны культурного наследия КГГА.

Ранее украинские власти поддержали инициативу о сносе и переносе памятников Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. Монументы предложили перенести из публичного в музейное пространство. Также власти рассмотрели инициативу о создании комиссии, которая занималась бы подготовкой эксгумации и перезахоронения останков Ватутина на военном кладбище.