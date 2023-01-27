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10:12, 27 января 2023Бывший СССР

Армянский политик предложил отправить миссию ПАСЕ в Лачинский коридор

Армянский политик Рубинян предложил отправить миссию ПАСЕ в Лачинский коридор

Фото: Reuters

Чтобы собрать факты о действительном положении дел в Лачинском коридоре на место конфликта можно отправить миссию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян, его слова передает «Sputnik Армения».

По словам Рубиняна, дорога, связывающая непризнанную Нагорно-карабахскую республику (НКР) и Армению, заблокирована уже как 46 дней, однако Азербайджан это отрицает.

«Хорошо, если так, то пусть Азербайджан согласится на отправку группы по сбору фактов ПАСЕ в Лачинский коридор», — сказал армянский политик. Если же Баку откажется, то это покажет, считает Рубинян, намерение Азербайджана от населения НКР.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Армении во лжи о блокировке Лачинского коридора. При этом президент Азербайджана отметил важность прекращения незаконной добычи полезных ископаемых «на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы».

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Василий Мека
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