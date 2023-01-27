Появилось фото с места жесткой посадки вертолета спецотряда «Россия» во Внуково

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 спецотряда «Россия» во Внуково

В сети появилась фотография с места жесткой посадки в аэропорту Внуково вертолета Ми-8 спецотряда «Россия». Ее публикует Mash в Telegram-канале.

На фото виден поврежденный хвостовой винт вертолета, место происшествия оцеплено. Колеса Ми-8 наполовину находятся в снегу.

По данным Mash, совершивший жесткую посадку вертолет был выпущен в 2013 году и рассчитан на 22 пассажира.

Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково в пятницу, 27 января. Предварительно, вертолет при посадке зацепился лопастями и получил повреждения.

В качестве одной из причин ЧП рассматривается ошибка пилота. В управделами президента сообщили, что вертолет Ми-8 во Внуково раскрутило перед взлетом — это стало причиной жесткой посадки борта.

Специальный летный отряд «Россия» перевозит должностных лиц страны, сотрудников спецслужб и высокопоставленных лиц Вооруженных сил (ВС) России. Спецотряд базируется в аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале.

