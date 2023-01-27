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14:41, 27 января 2023Россия

Стала известна причина жесткой посадки вертолета Ми-8 во Внуково

Shot: Ми-8 во Внуково раскрутило перед взлетом, что стало причиной жесткой посадки

Кадр: Telegram-канал Shot

Вертолет Ми-8 во Внуково раскрутило перед взлетом — это стало причиной жесткой посадки борта. Причину ЧП в пятницу, 27 января, сообщили в управделами президента России, пишет Telegram-канал Shot.

По их данным, из-за произошедшего вертолет не успел оторваться от земли.

В управделами президента сообщили РИА Новости, что по факту случившегося ЧП в аэропорту началось разбирательство.

«Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство», — сказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

О том, что вертолет Ми-8, принадлежащий спецотряду «Россия», совершил жесткую посадку в столичном аэропорту стало известно днем 27 января. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, появлялись сообщения, что воздушное судно зацепило лопастями землю и получило повреждения.

Специальный летный отряд «Россия» перевозит должностных лиц страны, сотрудников спецслужб и высокопоставленных лиц российских Вооруженных сил.

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Никита Абрамов
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