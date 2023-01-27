Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 во Внуково

«Интерфакс» сообщил о пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 во Внуково

При жесткой посадке вертолета Ми-8 во Внуково пострадали люди. Об этом стало известно «Интерфаксу» в пятницу, 27 января.

Собеседник агентства в экстренных службах пояснил, что воздушное судно при посадке зацепило лопастями землю и получило повреждения. Сколько именно человек пострадали, он не уточнил.

Известно, что вертолет принадлежит спецотряду «Россия». В свою очередь РИА Новости сообщило, что в результате происшествия никто не пострадал.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в столичном аэропорту, стало известно днем 27 января.

Специальный летный отряд «Россия» перевозит должностных лиц страны, сотрудников спецслужб и высокопоставленных лиц российских Вооруженных сил.

До этого в Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Его обломки обнаружили в полутора километрах от хутора Шести.