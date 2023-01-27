Белоруссия увеличит тарифы на транзит нефти по своей территории

Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по своей территории на 9 процентов с 1 февраля

С 1 февраля текущего года тариф на поставки по нефтепроводу «Дружба» на территории Белоруссии повышается на девять процентов. Об этом сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики на своем сайте.

Также будут увеличены тарифы на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутам. Уровень повышения будет основан на прогнозируемом в стране на 2023 год индексе цен производителей промышленной продукции, а «также удельных тарифах (за 100 тонно-километров) по транспортировке нефти по транзитным направлениям».

Индексация тарифов регулируется постановлением МАРТ от 23 января 2023 года «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам».

В ноябре 2022 года Белоруссия рассматривала возможность увеличения тарифов на 39 процентов, заявлял официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. Республика попросила Россию повысить тарифы из-за ожидающегося падения прокачки российской нефти в Европу в два раза. До этого Москва крайне негативно относилась к желанию Минска повысить платежи.