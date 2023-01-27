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13:11, 27 января 2023Мир

Польша призвала Запад поставлять Украине наступательное вооружение

Замглавы МИД Польши Яблоньский призвал Запад поставлять Украине наступательное вооружение

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Запад должен поставлять на Украину не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Telewizja Polska S.A.

«Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, — это оборонительное вооружение», — сказал он.

Яблоньский добавил, что в случае Украины, остро нуждающейся в военной поддержке, нет смысла разделять наступательное и оборонительное вооружение.

«Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет», — подчеркнул польский дипломат.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Польша помимо 14 основных боевых танков Leopard немецкого производства также передаст еще 60 танков PT-91 Twardy.

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Глеб Бажуткин
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