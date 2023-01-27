Польша призвала Запад поставлять Украине наступательное вооружение
Запад должен поставлять на Украину не только оборонительное, но и наступательное вооружение, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Telewizja Polska S.A.
«Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, — это оборонительное вооружение», — сказал он.
Яблоньский добавил, что в случае Украины, остро нуждающейся в военной поддержке, нет смысла разделять наступательное и оборонительное вооружение.
«Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет», — подчеркнул польский дипломат.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Польша помимо 14 основных боевых танков Leopard немецкого производства также передаст еще 60 танков PT-91 Twardy.