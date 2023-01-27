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03:06, 27 января 2023Мир

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Посольство РФ заявило, что неэффективность и абсурдность санкций США становится очевиднее

Фото: Tom Brenner / Reuters

Неэффективность и абсурдность антироссийских санкций администрации США становятся очевидными с каждым новым пакетом таких рестрикций. Так отреагировало посольство РФ в Вашингтоне на введение очередных американских ограничительных мер, сообщает ТАСС.

«Американцы продолжают клацать своими нелегитимными санкционными угрозами», — заявили в дипмиссии, отметив, что неэффективность подобного подхода с каждой новой волной экономических рестрикций становится все очевиднее.

В посольстве подчеркнули, что Россия, тем не менее, успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. «"Проверки на прочность" нам не в новинку», —подчеркнули в дипмиссии.

Кроме того, там также указали на то, что от постоянного расширения санкций страдают, в первую очередь, зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Однако российский рынок остается привлекательным, в том числе и для иностранных инвесторов, заключили в посольстве.

В четверг, 26 января, Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против российских юридических и физических лиц. Согласно пресс-релизу, под санкции попали 6 физических и 12 юридических лиц, в том числе судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

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Марина Совина
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