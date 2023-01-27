Психолог рассказала о правильной борьбе с вредными привычками детей

Психолог Наумова: родителям нельзя пугать детей из-за вредных привычек

Родители должны обращать внимание детей на вредные привычки, однако пугать их ни в коем случае нельзя, заявила детский психолог Наталья Наумова. Своим мнением она поделилась в беседе с News.ru.

Рассуждая о том, как помочь ребенку побороть нежелательные привычки, она указала, что некоторые из них, к примеру, грызение ногтей, являются проявлением тревожности, что характерно для тех случаев, когда с ребенком жестко обращаются. В этом случае собеседница издания советует родителям пересмотреть свои взгляды на воспитание и отвести малыша к психологу, чтобы тот помог решить проблему. Вполне вероятно, добавила Наумова, что специалист подскажет, на что еще следует обратить внимание.

«Иногда проблема кроется в отношениях с родителями, иногда это предвестник какого-то заболевания или личностное восприятие, когда что-то испугало ребенка и стало причиной такого поведения», — отметила психолог.

Наумова подчеркнула, что в тех случаях, когда возможности обратиться за помощью к ее коллегам нет, важно поддержать ребенка и дать ему понять, что ничего страшного не происходит и его родители сами сталкивались с чем-то подобным. «Даем ребенку осознать, что все в порядке, такое бывает, и помогаем найти способ избавиться от вредной привычки», — заключила Наумова.

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