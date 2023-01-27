Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией

Политолог Перенджиев заявил, что военные США пытаются дезинформировать Россию

Сообщения Пентагона о дефиците танков Abrams для поставки на Украину, вероятнее всего, являются дезинформацией, призванной запутать Россию. Так же, как и более ранние сообщения о якобы истощении запасов вооружений на Западе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Хотелось бы напомнить, как во второй половине ноября все СМИ писали об истощении ресурсов Запада для помощи Украине. Уже тогда было понятно, что никакого истощения нет, и теперь мы видим, что поставки никуда не исчезли и продолжаются. То же самое, вероятно, и с запасами танков Abrams у США. Сейчас они говорят о дефиците, а потом те же самые танки появятся на поле боя», — считает военный политолог.

Перенджиев считает, что речь идет о целенаправленной дезинформации. Собеседник «Ленты.ру» допустил, что поставки танков на Украину уже начались.

«США пытаются создать ситуацию информационного неведения, завесы. На деле, возможно, поставки танков уже начались», — допустил Перенджиев.

Пентагон признает отсутствие необходимых для передачи Украине танков Abrams на складах США. Об этом заявила заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что на поставку танков потребуются месяцы.