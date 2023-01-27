Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 27 января 2023Мир

Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией

Политолог Перенджиев заявил, что военные США пытаются дезинформировать Россию

Фото: Octav Ganea / Reuters

Сообщения Пентагона о дефиците танков Abrams для поставки на Украину, вероятнее всего, являются дезинформацией, призванной запутать Россию. Так же, как и более ранние сообщения о якобы истощении запасов вооружений на Западе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Хотелось бы напомнить, как во второй половине ноября все СМИ писали об истощении ресурсов Запада для помощи Украине. Уже тогда было понятно, что никакого истощения нет, и теперь мы видим, что поставки никуда не исчезли и продолжаются. То же самое, вероятно, и с запасами танков Abrams у США. Сейчас они говорят о дефиците, а потом те же самые танки появятся на поле боя», — считает военный политолог.

Перенджиев считает, что речь идет о целенаправленной дезинформации. Собеседник «Ленты.ру» допустил, что поставки танков на Украину уже начались.

«США пытаются создать ситуацию информационного неведения, завесы. На деле, возможно, поставки танков уже начались», — допустил Перенджиев.

Пентагон признает отсутствие необходимых для передачи Украине танков Abrams на складах США. Об этом заявила заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что на поставку танков потребуются месяцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Захарова назвала встречу НАТО в Рамштайне сходкой
Российская олимпийская чемпионка высказалась о москвичах
Водителя грузовика осудили за смертельную аварию с актрисами российского театра
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России
Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска
Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины
Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией
Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.