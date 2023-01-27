В США заявили о слабости Вашингтона в противостоянии с Москвой

Полковник в отставке Макгрегор признал, что США проигрывают в противостоянии с Россией

Вашингтон проигрывает и проявляет слабость в противостоянии с Москвой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит The American Conservative.

«Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией», — признал он.

По его мнению, американская сторона недооценила сплоченность российского общества, а также скрытый военный потенциал и «иммунитет» к антироссийским санкциям. Военный добавил, что Украина не преуспевает в военном противостоянии, несет потери в живой силе и технике от западных партнеров.

«Разочарование Вашингтона в связи с неспособностью коллективного Запада остановить волну украинских поражений растет. Это предсказуемо. Это разочарование быстро перерастает в отчаяние», — отметил он.