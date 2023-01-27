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12:59, 27 января 2023Россия

Четыре новых российских региона перейдут на московское время

Минпромторг сообщил, что ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина перейдут на московское время

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Четыре новых российских региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области — перейдут на московское время. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга России.

В ведомстве напомнили о продолжении поэтапной синхронизации законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время», — отмечается в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что соответствующий законопроект внесли в правительство России. До этого все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом.

«В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно», — резюмировали в ведомстве.

26 января стало известно, что в России подготовили законопроект о включении четырех новых регионов в систему соцстрахования. Также правительство подготовило законопроект, который предусматривает особый порядок установления среднего прожиточного минимума.

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Сергей Истомин
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