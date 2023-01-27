Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей на южно-донецком и запорожском направлениях

Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли выгодные рубежи на запорожском и южно-донецком направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отчитались, что «Восток» нанес огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся около Угледара, а также 108-й бригады территориальной обороны, которые базировались в районах Новоселки и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Там добавили, что общие потери ВСУ на двух направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, а также танк, две бронированные машины, гаубица Д-20 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, которые производятся в США.

Ранее российские истребители в воздушном бою в районе села Андреевка ДНР уничтожили штурмовик Су-25 ВСУ. Еще один украинский Су-25 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Угледаром.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ЛНР и ДНР.