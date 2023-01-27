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10:03, 27 января 2023Силовые структуры

Бывшего лучшего сотрудника СКР Башкирии арестовали за взятку в 2 миллиона рублей

Бывшего лучшего сотрудника СКР Башкирии арестовали до 24 марта по делу о взятке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ленинский районный суд Уфы арестовал бывшего начальника Нефтекамского межрайонного следственного отдела Вадима Саляхова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки на сумму два миллиона рублей, предназначавшейся сотрудникам полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Высокопоставленному сотруднику Следственного комитета России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта. Решение суд вынес по ходатайству следователя, который считает, что обвиняемый долгое время служил на руководящих должностях в следственных органах и может воспрепятствовать расследованию уголовного дела. По версии следствия, Саляхов получил от знакомого два миллиона рублей для последующей их передачи в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

В 2017 году он занял третье место в ведомственном конкурсе за звание лучшего сотрудника, уточняет «Коммерсантъ». Саляхов работал в СКР с 2008 года, имеет звание майора юстиции. Его назначили руководителем Нефтекамского межрайонного следственного отдела в 2016 году, но в 2021 году он уволился со службы после задержания сотрудниками ГИБДД за ДТП.

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Любовь Ширижик
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