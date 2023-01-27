Президент России Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа России

Президент России Владимир Путин обратился к Совету безопасности с предложением обсудить внешнюю границу континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Стенограмма заседания Совбеза опубликована на официальном сайте Кремля.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа», — обратился к членам Совбеза глава государства.

Совет Безопасности — конституционный совещательный орган, который занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

В состав его постоянных членов входят Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие ключевые российские чиновники и министры.